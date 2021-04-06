Dizi setinde beyin kanaması geçirdi!

Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen'nın başrollerini paylaştığı Exxen platformunda yayınlanan Olağan Şüpheliler setinde çekim esnasında korkunç bir kaza yaşandı.



Trafik kazası çekimlerinde dublör olarak yer alan Aylin Akyüz, önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralanırken beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.



Sinema Televizyon Sendikası tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



'03.04.2021 tarihinde, yapımcılığını 1441 Productions'ın üstlendiği 'Olağan Şüpheliler' isimli Exxen platformunda yayınlanacak dizi filmin çekimleri sırasında meslektaşımız Aylin Akyüz iş kazası geçirmiştir. Trafik kazası sahnesi sırasında dublör olarak görev alan arkadaşımız, önce aracın üstüne sonra da yere düşerek ağır yaralanmıştır. Kaza sonrası hastaneye yönlendirilen meslektaşımız, beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma alınmıştır. Hastanede ailesini ziyaret ettiğimiz ve olayla ilgili bilgi aldığımız Aylin Akyüz'ün durumu hala ciddiyetini korumaktadır. Meslektaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, ailesi, sevenleri ve tüm ekip arkadaşlarına geçmiş olsun diliyoruz. Adli mercilere de ulaşan bu elim olayın sorumlularının bulunması ve olası ihmallerin açığa çıkarılması için süreci dikkatlice takip ediyoruz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz'





