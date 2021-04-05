Saba Tümer, kahkahasını sattı!

Saba Tümer, sekiz yıl önce sigortalattığı meşhur kahkahasını 90 bin TL'ye sattı. Ünlü sunucu, elde ettiği geliri de sosyal sorumluluk projelerine harcayacağını söyledi.



'PARAYI BÖLECEĞİM'



Sosyal medya hesaplarından bilgi veren Tümer, “Dünyada bir ilk! Kahkaham NFT olarak rekor bir fiyata satıldı. Sevgili İzzet Pinto 90 bin TL ödedi...



Ben de bu parayı eşit olarak; Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla ‘Kahkaha Korusu' yaptırmak için bağışlıyorum. Bağışlar gerçekleşince dekontları paylaşacağım.” diye konuştu.