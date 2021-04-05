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Alişan Berna Laçin'i rezil etti

Sözde oyuncu Berna Laçin, basın kartı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi. 50 yaşındaki Laçin'in basın kartından dolayı aşı yaptırmasına tepkiler büyürken bir eleştiri de Alişan'dan geldi. Laçin'e tepki gösteren Alişan, "Siz ne zaman gazeteci oldunuz" dedi.

Magazin / 05 Nisan 2021 Pazartesi 15:37
Alişan Berna Laçin'i rezil etti

İslam'a karşı olan düşmanlığıyla bilinen Berna Laçin, BionTech aşısı olduğunu duyurdu. 50 yaşındaki basın çalışanlarına özel çıkarılan sarı basın kartına sahip olduğu için aşı yaptırdığını söyleyen Laçin'e tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

Aşı yaptırdı
Tepkilerin ardından "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine cevap veren Laçin, "Arkadaşlar 212'liyim basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize" dedi.

"Anneniz bana sorduğu gibi size de sordu mu?"
Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle sitem etti:

"Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."

Alişan

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