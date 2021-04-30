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Yeşilçam’ın yıldızından bomba itiraf!

Dijital platformda yayınlanan Yeşilçam dizisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Selin Şekerci, katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Konservatuara hazırlandığı dönemde yaşadıklarını anlatan Selin Şekerci o dönem jüri üyelerinin kendisine "Yine mi sen geldin!" dediklerini belirterek yaşadıklarını anlattı. İşte Selin Şekerci’den yıllar sonra gelen itiraflar…

Magazin / 30 Nisan 2021 Cuma 11:56
Yeşilçam’ın yıldızından bomba itiraf!

'İbrahim Selim ile Bu Gece' ye konuk olan oyuncu Selin Şekerci'den samimi itiraflar.

Sektöre çok erken yaşta girdiğini de anlatan Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvar sınavlarına hazırlandığını ve her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavlarına girdiğini anlattı.

'YİNE Mİ SEN GELDİN?'

Yetenek sınavının jüri üyelerinin kendisine 'Yine mi sen geldin?' dediklerini de anlatan oyuncu; 'Her sene ısrarla giriyordum sınavlara, hatta hiç unutmam bir jüri üyesi 'O zaten dizilerde oynuyor, gitsin televizyona iş yapsın onda tiyatro enerjisi yok.' dediğini duymuştum.

Sonra o jüri üyesi benim oynadığım bir dizi için seçmelere girdi. Başka bir şey söylememe gerek yok bence.' sözleriyle anlattığı eğlenceli anısıyla herkesi kahkahalara boğdu.

Selin Şekerci

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