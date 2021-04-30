Fatih Terim'in kızı Buse Terim hakareti affetmedi!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alan ve verdiği kilolar ile dikkatleri üzerine çeken Fatih Terim'in kızı Buse Terim, takipçilerinden biri için harekete geçti.



Sosyal medya üzerinden Ercan Ş. adlı şahsın kendisine hakaret ettiğini iddia eden Buse Terim, şikayetçi olurken mahkemeye başvurdu.



Buse Terim'in verdiği dilekçede, 'Davalının sosyal medyada yaptığı hakaret milyonlarca kişiye ulaşmıştır. 20 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz' denildi. Mahkeme, Buse Terim ve Ercan Ş.'nin duruşmasını ileri bir tarihe erteledi.