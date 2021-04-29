Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim!

Şarkıcı Yusuf Güney, programın sunucusu Simge Tertemiz’in "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" şeklindeki sorusuna, dikkat çeken bir itirafla yanıt verdi.



"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım..."



"İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı..."



"Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor."



YAPIMCI OLDU

Yapımcılığa adım attığını ilk kez açıklayan Yusuf Güney, "Senaristi olduğum çizgi film yakında bir çocuk kanalında yayınlanmaya başlayacak" dedi.



DEMET AKALIN'A GÖNDERME

Pandemi sürecine değinen şarkıcı, isim vermese meslektaşı Demet Akalın’a göndermede bulundu: Biz zamanında çok iyi kazandık. En çok yanımızda çalışan müzisyen kardeşlerime üzülüyorum. Onlar gerçekten zor durumda. Ama bakıyorum geçmişte ayda 300 bin TL kazanıp şimdi geliri düşen bazı sanatçılar, şikayet edip ağlıyorlar. Ancak yine de villada lüks içinde yaşamaktan geri kalmıyorlar. Ben ise küçülmeye gittim, masraflarımı kıstım, kirada oturduğum evden stüdyoma taşındım.