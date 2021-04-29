Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den ilanı!

Rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşk iddiaları her daim yalanlasa da Maldivler tatiline gitti ve ilk kez el ele görüntülendi.



Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile okyanusun ortasında çekildiği kareyi Instagram hesabından 'Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel' ifadelerini kullanırken aşkını ilan etmiş oldu.







Kerem Bürin'in ardından Hande Erçel de paylaşım yaparak 'Sevincimiz fıskiyelerin patlamasını sağlıyor' ifadelerini kullandı. Çiftin paylaşımları milyonlarca beğeni ve yorum aldı.