Ünlü çift milyonluk araçlarıyla şov yaptı!

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti önceki gün Bebek'teydi. Milyonluk araçlarıyla adeta şov yapan ikili tüm dikkatleri üzerlerine çekti.



Trafikte seyir halindeyken araçlarının camlarını açan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocukları Karan'ın ikinci yaş gününün kutlayan çifte paylaşılan fotoğraflar hatırlatınca, 'Güzel bir gün geçerdik, ne söyleyebilirim ki?' diye konuştu.



Karan'ın çabuk büyüdüğünü söyleyen Evcen, 'Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor' dedi. Evcen'e yeni projeleri sorulunca, Burak Özçivit cevaplayıp, 'Başka sürprizleri var onun' diye konuştu.