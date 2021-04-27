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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u doğum yaptı!

Kuruluş Osman dizisinde hayat vermiş olduğu Selcan Hatun karakteri ile büyük beğeni, toplayan Didem Balçın, anne oldu. Çiçeği burnunda anne Didem Balçın ve avukat eşi Can Aydın oğullarına Alican ismini verdi.

Magazin / 27 Nisan 2021 Salı 10:41
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u doğum yaptı!

Birçok başarılı dizi ve film projesinde rol almış olan ünlü oyuncu Didem Balçın ve Can Aydın, geçtiğimiz mayıs ayında dünyaevine girdi. Sosyal medya hesabından takipçilerine hamile olduğunu müjdesini veren 38 yaşındaki Balçın, anne oldu.

Maslak'ta özel bir hastanede doğumunu gerçekleştiren Didem Balçın, ilk çocuğunu kucağına aldı. Erkek bir bebek dünyaya getiren Didem Balçın ve avukat eşi Can Aydın oğullarına Alican adını verdi.

Didem Balçın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından henüz bir paylaşımda bulunmadı.

10 gün önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Balçın, 'Geri sayım' ifadelerini kullanmıştı.

Didem Balçın

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