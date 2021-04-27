Kerem Bürsin'in annesinden onay çıktı!

Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Kerem Bürsin ve Hande Erçel dizisinin sezon finali yapmasının ardından baş başa tatile çıktı. İkili aralarında aşk olduğunu inkar etse de Maldivler tatilinden yaptıkları paylaşımlar ve yorumları ile magazin gündeminde deprem etkisi yarattı.



İkilinin ilişkisine ailelerden onay çıktığı gündeme gelirken ilk olarak Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ailesi ile çiftin yanına gitti. Daha sonra Kerem Bürsin'in annesi Hande Erçel'i yakın takibe alırken paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.



Çiğden Bürsin, Hande Erçel'in yaptığı bir paylaşıma dört tane nazar boncuğu emojisi koydu. Çiğdem Bürsin'in bu hamlesi 'anneden onay çıktı' şeklinde yorumlandı.