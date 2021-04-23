Şevval Sam'dan flaş koronavirüs açıklaması!

Önceki gün Levent'te görüntülenen ünlü oyuncu Şevval Sam, koronavirüse yakalandığını açıkladı.



'ALLAH'TAN KİMSEYE BULAŞTIRMADIM'

Konuyla ilgili konuşan Şevval Sam, 'Ben de koronavirüse yakalanmışım ve atlatmışım. Farkında değilim. Allah'tan kimseye bulaştırmamışım. Eda'dan 1 ay önce ben geçirmişim. Sürekli test yaptırıyoruz. Antikorum yüksek çıktı. Bende varmış, ben farkında değilmişim.' açıklamasını yaptı.



Oynadığı diziye ilişkin de açıklamalarda bulunan Şevval Sam, “Set güzel gidiyor maşallah koronavirüs vakalarımız da bitti.” dedi.



