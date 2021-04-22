Hakan Altun'dan kötü haber!

Şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.



Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.



Beyin ameliyatı olmuştu

Ünlü şarkıcı 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Altun'un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.