Hakan Altun'dan kötü haber!

Şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Altun'un yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.
Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.
Beyin ameliyatı olmuştu
Ünlü şarkıcı 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Altun'un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.