Hakan Altun hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.



"SIRTIM AĞRIYOR DOKTORA GİTMEK İSTİYORUM"



Altun'un ekip arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı bildirildi.



BEYİN TİMÖRÜ AMELİYATI OLMUŞTU



Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.