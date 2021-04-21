Hadise'ye bir şok da mahkemeden!

Şarkıcı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı boşanma davası ile ilgili magazin kulislerindeki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Gündeş, Zarrab'ın kendisini aldattığını iddia etmesinden sonra yasak aşk yaşadığı kadınlar arasında şarkıcı Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddia magazin gündemine damga vururken Hadise iddiaları jet hızıyla yalanlamış ve dava açacağını belirmişti.



Hadise, hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü şarkıcı çıkan haberlerin yalan olduğunu, bu nedenle erişime engellenmesini talep ederken hakimlik ise haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirerek talebi reddetti.



Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a 'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açması gündeme bomba gibi düşmüş Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığı Hadise olduğu iddia edilmişti. Eşinin bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu iddia eden Gündeş, kendisinin de aldatılma olayını farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etmişti.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ



Hadise, geçen gün 'Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!' sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu. Hadise sosyal medyadan açıklama yaparken, Gündeş ise sessiz kalmayı tercih etti.



HADİSE'DEN HABERLERE ERİŞİM TALEBİ



Ortaya atılan iddialar üzerine magazin dünyası tartışmaya devam ederken, Hadise yeni bir adım atarak hakkında çıkan haberlerle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. Hadise tarafından hakimliğe sunulan dilekçede, söz konusu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu, art arda yapılan yayınlardan dolayı olayın önüne geçilemeyip yayılacağı anlatıldı.



MAHKEME TALEBİNİ REDDETTİ



Erişim engeli talebi içeren dilekçenin devamında söz konusu haberlerin gerçek olma kriterinin söz konusu olmayıp ağır şekilde iftira içerdiği anlatılırken, haberin tamamen iddialardan ibaret olduğu ve kendisini arayıp görüş almadıkları ifade edildi. Hukuka aykırı içeriklerle iftiraya maruz kaldığını ifade eden şarkıcı hakkında çıkan haberlerin erişime engellenmesini talep etti. Mahkeme yapılan başvuru sonrası dilekçe üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Hadise'nin talebini reddetti.

