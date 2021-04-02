Ünlü oyuncu üçüncü kez baba oldu!

Çiftin 24 Mart'ta bir de kızı oldu. Kuşkan ile eşi, kızlarına İda Sitare adını verdi. Kuşkan'ın ilk evliliği Bahar Kerimoğlu'ndan Gün Kuzgun adında bir de oğlu var.



Fikret-Arsevi Kuşkan çifti kızlarına İda Sitare adını verdi.



Atatürk rolü büyük bir sınavdır



‘Âkif' filminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Fikret Kuşkan, “Mustafa Kemal Atatürk rolü benim için büyük bir sorumluluk, aynı zamanda çok büyük bir sınav oldu” dedi.



Fikret Kuşkan, “Âkif” filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyor. Oyuncu, bu önemli rolün kendisine hissettirdiklerini The Fragman'a anlattı: “Mustafa Kemal Atatürk'ü oynamak; bir aktör ve kendileri gibi suyun öteki tarafından gelmiş biri olarak yükümü fazlasıyla artırdı. Zaman zaman altında ezildiğimi düşündüğüm bu sorumluluk, benim için aynı zamanda çok büyük bir sınav oldu. Onur, korku, şüphe, kaygı ile setimin ilk gününden son gününe kadar süren bir yolculuğa çıktım.”



Oyuncu Fikret Kuşkan üçüncü kez baba oldu



En iyi performansı gösterebilmek için çok çabaladığını söyleyen Kuşkan, sözlerine şöyle devam etti: “Mustafa Kemal Atatürk rolüne çalışmaya; ‘Bugüne kadar yapılmış olanın daha iyisi, en iyisi ne olabilir?' diye sorarak başladım. Öyle de tamamlandı bu yolculuğum. İşimi şansa ve olasılıklara bırakmam. Umarım başarılı olabilmişimdir, aynaya baktığımda utanmam. Çünkü aksi halde kendimden sıkı bir dayak yerim.” Yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu, Mehmet Âkif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün canlandırdığı “Âkif” filminin eylül ayında vizyona girmesi planlanıyor.