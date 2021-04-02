'İbrahim Tatlıses beni tehdit etti!'

Beyaz TV'de ekrana getirilen Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak yer alan Seren Serengil, geçtiğimiz gün yayında yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Serengil'in yıllar sonra dile getirdiği itirafı programa damga vurdu.



Seren Serengil, İbrahim Tatlıses ile gazino döneminde Gülben Ergen yüzünden aralarının açıldığını söyledi. Serengil, Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.



'SEREN BUNUN EKMEĞİYLE OYNAMAYALIM'



Serengil açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'İbrahim Bey yaptı; küsmüştük o sırada. Ben çok severim normalde; Gülben hadiselerinden dolayı aramız açıldı. O ara ben de Sacit Aslan'a gittim bunu gönderin gitsin dedim. Bir baktım gitmemiş. Ben de sordum. İbrahim konuşacak senle dedi. İbrahim Bey geldi 'Seren bunun ekmeğiyle oynamayalım' dedi. O günden sonra İbrahim Bey istemedim dedi biz küs olarak çalışmak zorunda kaldık.





'BENİ VURURLAR DEDİM AMA ÇIKARTTI ANNEM SAHNEYE'



Sonraki süreçlerde de İbrahim Bey ile benim aramı açtı. Ankara'da tam sahneye başlıyordum İbrahim Tatlıses o gazinonun sahibini aramış. Açmayalım tehdit alıyorum dedi. Annem ve babam da öyle ki 'çıkacaksın' dedi ve beni annem çıkardı sahneye. Ya dedim beni vururlar dedim ama çıkarttı annem.'