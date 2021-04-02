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Hadise ve Kaan Yıldırım'dan evlilik için ilk adım!

Aşk yaşamaya başladıkları gündem itibaren magazin basını tarafından yakın markaja alınan Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinin nikah tarihi belli olurken evlilik için ilk somut adım da atıldı. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın annesi harekete geçti. Beykoz Konakları'ndaki evin kiracısını arayan Yıldırım'ın annesi 'Oğlum evleniyor, eve o taşınacak' diyerek kontratı yenilemedi.

Magazin / 02 Nisan 2021 Cuma 13:11
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan evlilik için ilk adım!

Şimdilerde O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri koltuğunda oturan Hadise ve Hekimoğlu dizisinde hayat verdiği Mehmet Ali karakteri ile beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çiftin nikah tarihi belli oldu. Yıldırım'ın annesi de hazırlıklara hız vererek harekete geçti.

Ünlü çiftin, yakında evleneceği ve sonra Kaan Yıldırım'a ait Beykoz Konakları'ndaki evde oturacağı ortaya çıktı. Kaan Yıldırım, bir süredir Ulus'ta kendisine ait evde oturuyordu. Evlilik kararı aldıktan sonra Hadise'nin de İstinye'deki evinden çok Ulus'ta sevgilisinin yanında kaldığı biliniyor.

Hadise'nin kararından sonra anne Seyhan Yıldırım hemen harekete geçerek, evdeki kiracıya kontratın artık yenilenmeyeceğini bildirmiş. Kiracıyla konuşan Seyhan Hanım, oğlunun evleneceğini söyleyerek, kiracının kontrat süresi bittikten sonra evi boşaltmasını rica etmiş.

O Ses Türkiye

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