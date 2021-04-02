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Bergüzar Korel müjdeli haberi duyurdu!

Oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden ilk oğulları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, ikinci oğulları Han'a geçtiğimiz yıl mart ayında kavuşmuştu. Geçtiğimiz aylarda "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Olursa kabulümüz... Seve seve..." yanıtını veren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den müjdeli bir haber daha geldi. Korel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu. İşte Bergüzar Korel'in gündeme bomba gibi düşen o paylaşımı...

Magazin / 02 Nisan 2021 Cuma 15:03
Bergüzar Korel müjdeli haberi duyurdu!

Oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden ilk oğulları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, ikinci oğulları Han'a geçtiğimiz yıl mart ayında kavuşmuştu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR

Mutlu evlilikleri süren çiftten bir müjdeli haber daha geldi.

38 yaşındaki Korel, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Sürpriz hamileliği sebebiyle dijital bir platformda rol alacağı diziye veda ettiğini ifade eden ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.

Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil...

Bergüzar KorelHalit Ergenç

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