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Ünlü şarkıcının çirkin sözlerine soruşturma!

Ceylan Ertem’in skandal sözleriyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Şarkıcı Ceylan Ertem'in verdiği konserler esnasında devlet büyüklerine yönelik çirkin söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Durumu fark ederek rahatsız olan bir vatandaş durumu savcılığa bildirdi. Savcılık Ertem hakkında soruşturma başlattı.

Magazin / 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:33
Ünlü şarkıcının çirkin sözlerine soruşturma!

Şarkıcı Ceylan Ertem'in bir konserinde söylediği sözler savcılığa taşındı. Şarkıcının 'Kalbim Egede Kaldı' isimli parçayı seslendirirken defalarca devlet büyüklerine yönelik çirkin ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden rahatsız olan vatandaş, Ertem'i CİMER'e şikayet etti.

ÇİRKİN SÖZLER

Şikayetin ardından şarkıcı Ceylan Ertem'in seslendirdiği parçalar incelendi. Video görüntülerinde devlet büyüklerine yönelik çirkin ifadeler ve hakaret içerikli suçlamalar tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CİMER'e vatandaş tarafından yapılan şikayetin ardından video tespitleri doğrulanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceylan Ertem hakkında soruşturma başlatıldı.

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