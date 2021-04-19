Ünlü şarkıcının çirkin sözlerine soruşturma!

Şarkıcı Ceylan Ertem'in bir konserinde söylediği sözler savcılığa taşındı. Şarkıcının 'Kalbim Egede Kaldı' isimli parçayı seslendirirken defalarca devlet büyüklerine yönelik çirkin ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden rahatsız olan vatandaş, Ertem'i CİMER'e şikayet etti.



ÇİRKİN SÖZLER



Şikayetin ardından şarkıcı Ceylan Ertem'in seslendirdiği parçalar incelendi. Video görüntülerinde devlet büyüklerine yönelik çirkin ifadeler ve hakaret içerikli suçlamalar tespit edildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



CİMER'e vatandaş tarafından yapılan şikayetin ardından video tespitleri doğrulanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceylan Ertem hakkında soruşturma başlatıldı.