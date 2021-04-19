Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile şiddet görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 'Gerçek hayat hikayesinden alınmıştır sloganı da atsınlar' yorumlarının havada uçuştuğu görüntüler gündeme bomba gibi düştü.



Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında evlenmiş ve 15 ay sonra boşanmıştı. Kuzey adında bir oğulları bulunan çift karantina günlerini birlikte geçirmişti.



Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile şiddet görüntüleri olay oldu! Gerçek hayat hikayesinden alınmıştır sloganı da atsınlar

Pandemi sürecine bir dizi sığdıran Deniz, başrolde de eski eşi Feyza Aktan'a rol vermişti. Özcan Deniz'in senarist ve yönetmenliğini üstlendiği 'Senkron' dizisi görücüye çıktı. Gain adlı dijital platformda yayınlanan dizinin gerçek hayatla benzerlikleri izleyiciyi şaşırttı. Suç ve gerilim türündeki yapımda Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı sahneler dikkat çekti.





ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Dizide Feyza Aktan eşinden şiddet gören, 'Kuzey' adında bir oğlu olan, 'Mina' adında bir kadını canlandırıyor. Gerçek hayatta Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a velayet davası açması gibi dizideki 'Sedat' karakteri de karısının oğullarını alıp gitmesine izin vermiyor. Eşinin 'Bana şiddet uyguluyorsun. Artık psikolojim kaldırmıyor. Psikolojik sorunların var. 'Git tedavi ol' diyorum ama bunu umursamıyorsun' sözlerini ise duymazdan geliyor ve eşini öldürüyor.



ÖZCAN BENİ DÖVDÜ

Özcan Deniz ile kısa süreli birlikteliğin arından tekrar mahkemelik olan Feyza Aktan ocak ayında şiddete uğradığı gerekçesiyle savcılığa başvurup eşi ve abisi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ardından Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Feyza Aktan dilekçesinde eski eşinin kendisini bir değil, birçok kez dövdüğünü söylemişti. Deniz'in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü.



PARALEL EVRENLERİN KAPISINI ARALIYOR!

'Senkron' dizisinin konusu ne?



Zamanda yolculuk mümkün mü? Paralel evrenler gerçekten var mı? Hayallerimiz, yarım kalan aşklarımız, pişmanlıklarımız veya kayıplarımız başka bir evrende varlığını sürdürüyor olabilir mi? 21. yüzyılda herkesin kafasının bir köşesini meşgul eden bu soruları konu alan Senkron, 6 bölümden oluşuyor. Dizi, distopik gerilim ve suç temalarını taşıyor.