Hadise'den iddialara sert yanıt

Hadise, Instagram hesabından, bugün gündeme gelen aşk iddiasına ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı, iddiaları, 'İftira' olarak nitelerken, hukuki süreçle hesap soracağını söyledi. Hadise, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez" ifadelerini kullandı. İşte Hadise'nin gündemin sıcak konusu ile ilgili o açıklaması...



İŞTE HADİSE'NİN O AÇIKLAMASI



Hadise hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.



Hadise 'Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil.



Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!



Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım.



Saygılarımla.'