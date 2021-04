Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllardır Mesut Komiser karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı. Test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Şevket Çoruh "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" ifadelerine yer verdi.



"AH BE POZİTİF BİR SEN EKSİKTİN"

