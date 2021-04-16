Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında açıklama!

Sağlık sorunları nedeniyle Söylemezsem Olmaz programına ara veren ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, hayranlarını korkuttu. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında fenalaşıp hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi gören Seren Serengil, durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Serengil, şu ifadeleri kullandı: 'Bu süreçte hastalığı ilaç içerek geçiremiyorsun. Temiz havaya, değişikliğe ihtiyacı oluyor insanın. Önümüzdeki pazartesi veya salı döneceğim. 46 kiloya kadar düştüm. Sürekli istifra ediyorum.



Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Hamilelikten sonra çok kilo almıştım, devamı gelecek diye korktum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor. Acayip bir sistem yani'





