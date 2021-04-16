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Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım!

Ünlü manken Ebru Şallı, bir yıl önce kaybettiği 9 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın ölümünün birinci yıl dönümüyle ilgili paylaşım yaptı.

Magazin / 16 Nisan 2021 Cuma 12:00
Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım!

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün birinci yıl dönümünde Pars'ı Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.

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Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı. Videoda Pars'ın 'Benim güzel anneciğim, ben sen kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin' dediği duyuluyor. Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafına ise 'Meleklerin uyuduğuna şahit oldum' notunu düştü.

Ebru Şallı

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