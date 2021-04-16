Ebru Gündeş boşanıyor!

Ebru Gündeş, 2010 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Reza Zarrab'la olan evliliğinden 1 yıl sonra Alara adını verdiği kızı dünyaya geldi. 2013 yılında tutuklanan ve 2014 yılında serbest bırakılan Zarrab ve Ebru Gündeş çifti 2016 yılında Miami'ye tatile gitti. Zarrab'ın havaalanında gözaltına alınması ise evliliklerinde çatırdamaya neden oldu.



Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 11 yıllık eşine boşanma davası açtı. Ebru Gündeş'in Bodrum Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma davası dilekçesiyle ortaya çıktı. ABD'de süren dava ve soruşturma, çift arasında gerginliğe yol açmıştı. Aralarındaki ilk kavga 2016 Haziran'ında patlak verdi. 8 ay boyunca hiç iletişim kurmadılar. Hatta Gündeş'in iddiasına göre Zarrab, çocukları Alara'yı bir kez bile aramadı. Sürecin sonunda barışsalar da telefonda sık sık tartışmaya devam ettiler. Buna rağmen Ebru Gündeş, kızıyla birlikte 6 kez ABD'ye giderek eşiyle görüştü.



Aralık 2020'de telefon görüşmesi yapan ikili arasında büyük bir tartışma yaşandı.



Zarrab, kızı Alara'yı görmek istedi ancak pandemi nedeniyle Ebru Gündeş bu teklife sıcak bakmadı. Yaşananlar üzerine Ebru Gündeş, Zarrab kendisine 'Sen beni ilgilendirmiyorsun, seninle işim kalmadı. Çocuğumu buraya getireceksin. Ben zaten seninle boşanacağım, bu iş böyle devam etmez. Evimden de hayatımdan da defol git' dediğini iddia etti.



Ebru gündeş, aralarında yaşanan tatsız olayların ardından 2021 Şubat ayında kızını babasının evine bırakarak kendisi 3 gün boyunca otelde kaldı. Kızının ısrar etmesinin ardından Zarrab'ın evine döndüğünü ifade eden Gündeş, farklı odalarda kaldıklarını vurguladı.



Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.