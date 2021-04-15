O isim Masumlar Apartmanı'na dönüyor!

TRT1'de ekrana getirilen başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi isimlerin rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi heyecanını artırarak devam ediyor. Dizinin hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Masumlar Apartmanı'nda beklenen oldu ve Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'le yeniden el sıkışıldı. Senaryo gereği Ankara'ya gitmiş gibi gösterilen Öngel'in hangi bölümde dizide görüneceği ise henüz netleşmedi.





Han'ın bodrumda sakladığı kişinin Naci olup olmayacağı konusuna da henüz karar verilmedi. Naci'nin hastalık durumu da göz önüne alınarak hikâyeye yön verilecek.



