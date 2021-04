Nusret'e 5 milyon dolarlık dava!

Dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, Miami'deki mekanı için yaptırdığı özel tasarımların ardından mahkemelik oldu. New York Post'un haberine göre; Nusret Gökçe, restoranı için William Hicks ve Josphe Iurato adlı sanatçıyla anlaştı.



Restoranında dünyaya tanınmasını sağlayan meşhur tuz dökme hareketini duvarlarına resmettirdi. Gökçe, daha sonra çizimleri Doha, Dubai ve New York'taki restoranlarında da kullandı.



Nusret Gökçe'nin çizimleri diğer restoranlarında izinsiz kullandığı gerekçesi ile Hicks ve Josphe Iurato, mahkemeye başvurdu. Nusret Gökçe'den 5 milyon dolar (40 milyon TL) telif hakkı için tazminat talebinde bulundu.



Dava dosyasında adı geçen şubeler arasında; New York, Dubai, Abu Dhabi, Ankara, Etiler, Mykonos ve Bodrum Yalıkavak Marina bulunuyor.