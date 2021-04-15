Burak Sergen'in koronavirüs olduğu açıklandı

Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan Sadakatsiz dizisinin setinden arka arkaya kötü haberler gelmeye başladı. Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen, pazartesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki Sergen'in solunum güçlüğü yaşamasının ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Burak Sergen'in Instagram hesabından yapılan açıklama yapılan 2 koronavirüs testinin de negatif çıktığı belirtilerek 'Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.