Beyaz Gazete Ana Sayfa

Burak Sergen'in koronavirüs olduğu açıklandı

Kanal D'de ekrana getirilen Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile adından söz ettiren Burak Sergen, pazartesi günü rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Akciğerlerinde enfeksiyon olduğu ve solunum güçlüğü geçtiği gerekçesi ile yoğun bakımda tedavi altına alınan Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Magazin / 15 Nisan 2021 Perşembe 09:52
Burak Sergen'in koronavirüs olduğu açıklandı

Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan Sadakatsiz dizisinin setinden arka arkaya kötü haberler gelmeye başladı. Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen, pazartesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki Sergen'in solunum güçlüğü yaşamasının ardından yoğun bakıma alınmıştı.
 
Burak Sergen'in Instagram hesabından yapılan açıklama yapılan 2 koronavirüs testinin de negatif çıktığı belirtilerek 'Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra Sadakatsiz dizisinin yapımcısı MedYapım, Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
 
'Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in kovid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz'

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement