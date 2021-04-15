Burak Sergen'in koronavirüs olduğu açıklandı

Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan Sadakatsiz dizisinin setinden arka arkaya kötü haberler gelmeye başladı. Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen, pazartesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki Sergen'in solunum güçlüğü yaşamasının ardından yoğun bakıma alınmıştı.
Burak Sergen'in Instagram hesabından yapılan açıklama yapılan 2 koronavirüs testinin de negatif çıktığı belirtilerek 'Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.
Daha sonra Sadakatsiz dizisinin yapımcısı MedYapım, Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in kovid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz'