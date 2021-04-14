İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi açıklaması

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler’deki bir kuaför salonundan çıkarken görüntülendi.

Yaz aylarını Marmaris’te geçiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun, ev sahibi bu yıl 700 bin TL istediği için rotayı Bodrum’a çevirdikleri yazılmıştı.

İmirzalıoğlu, iddiayı ti’ye aldı:

“Monte Carlo’da evimiz var. Miami’de de yaptırdık! Arkadaşlar yok öyle bir şey.” İmirzalıoğlu’na Kobal’ın “Çocuğumu kendim büyütüyorum” sözleri hatırlatılarak “Bakıcı konusunda korkunuz mu var” sorusu da yöneltildi. Ünlü oyuncu, “Benim bakıcıdan değil sizden korkum var” diyerek cevap verdi.

Kenan İmirzalıoğlu hakkında çıkan Kurtlar Vadisi Kaos iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.