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Ünlü oyuncu gözaltına alındı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ’ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında sanatçı Üstündağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Magazin / 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:07
Ünlü oyuncu gözaltına alındı!

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Yakaköy Mahallesinde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.

Bodrum Rallisinde silahlı kavga Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darp edilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.



Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bodrum Rallisinde silahlı kavga Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

Mustafa Üstündağ

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