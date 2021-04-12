Lenf kanserine yakanlanmıştı! Arif Güllüoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

Her şey mart ayı başında Arif Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başladı... Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edilmiş, doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önermişti. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalandığı açıklanmıştı.



Kemoterapi almaya başlayan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında güzel haberler geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tedavisi çok olumlu ilerleyen oyuncu gördüğü manevi destek nedeniyle de son derece mutlu...



Kendisini çok iyi hisseden Arif Güloğlu yakınlarına "Her şey böyle güzel ilerlerse 4 ay sonra işimin başına dönerim" dedi.