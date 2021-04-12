Karan Özçivit sosyal medyayı salladı!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen, minik oğlu Karan'ın yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun oğlu minik Karan, yakışıklılığı ile sosyal medyayı saldı. Evcen, oğlu Karan'ın birbirlerinden güzel fotoğraflarını 'Ahh… Kalbimm' notuyla paylaştı. Anne, oğulun aşkı 'Maşallah' dedirtti. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın çok konuşulan fotoğrafları …
Burak Özçivit ile mutlu birlikteliklerini oğlu Karan ile taçlandıran Fahriye Evcen Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın birbirlerinden güzel fotoğraflarını 'Ahh… Kalbimm' notuyla paylaştı.
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'lı sevgi dolu paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Ekranların sevilen yüzü, ailesiyle sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.
Burak Özçivit ile evli olan güzel oyuncunun oğlu Karan'ın yeni fotoğraflarını paylaştı. Karan'ın yakışıklı halleri hayranları tarafından çok beğenildi.
Yaptığı paylaşımlarla hayranlarının gönlünü fetheden ünlü oyuncu, Instagram hesabından oğlu Karan'ın yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Fahriye Evcen'in bu karelerini gören bazı sosyal medya kullanıcıları Karan'ı bir kez daha babası Burak Özçivit'e benzetmekten kendilerini alamadı.