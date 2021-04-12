Enes Batur'a doğum günü baskını!

YouTube videoları ile adını duyuran ve daha sonra şarkı da çıkaran ünlü fenomen Enes Batur, koronavirüs kurallarını ihlal edip doğum günü partisi verdi. Polis tarafından baskın düzenlenen partide birçok isim arka kapıdan kaçtı. Polis ekiplerine yakalanan isimlere 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
Lüks arabaları ile sık sık adından söz ettiren ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur, Acarkent'teki villasında yeni yaşını kutlamak için parti verdi. 100 kişi davet edilirken partide koronavirüs kuralları hiçe sayıldı.
Enes Batur'ın 23. Yaşını kutladığı doğum günü partisi akşam saatlerinde başladı.
Polis ekipleri tarafından partiye gece 02:00'de baskın düzenlendi. Partiye katılan birçok ismin arka kapıdan kaçtı. Polis ekiplerine yakalanan kişilere 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.