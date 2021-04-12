Enes Batur'a doğum günü baskını!

YouTube videoları ile adını duyuran ve daha sonra şarkı da çıkaran ünlü fenomen Enes Batur, koronavirüs kurallarını ihlal edip doğum günü partisi verdi. Polis tarafından baskın düzenlenen partide birçok isim arka kapıdan kaçtı. Polis ekiplerine yakalanan isimlere 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.