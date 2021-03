Uğradığı saldırının detaylarını anlattı!

Uludağ'da arkadaşlarıyla birlikte katıldığı bir partide tanımadığını iddia ettiği bir kişinin saldırısına uğrayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, konuyla ilgili açıklama yaptı.



"SALDIRGAN HAYRANIM OLARAK YAKLAŞTI"



Yaşadıklarının herkesin başına gelebileceğini söyleyen Candan, "Çok kötü günler geçirdim. Zor şeyler yaşadım. Benim için çok zordu. Saldırganla aramda hiçbir kişisel sorun, hiçbir bağ, hiçbir geçmiş yok. Saldırgan benim bir hayranım olarak yaklaştı bana. Benimle gündüz kayak yaparken fotoğraf çektirdi. Sonrasında akşam böyle bir olay yaşadım. Çok üzgünüm. Her şey yargıda şu an. Bana destek veren halkımıza çok teşekkür ediyorum. İlk kez televizyonda bu kadar darp edilmiş yorgun görüntüm olacak." dedi.



"HERKES BİR SALDIRGANIN SALDIRISINA UĞRAYABİLİR"



Bu yaşadıklarını daha önce hayal bile edemeyeceğini kaydeden Bahar Candan, konuşmasına şöyle devam etti: "Sosyal medyada okuduğumuz olumsuz yorumların, eleştirilerin, kıskançlıkla atıldığını düşündüğümüz o yorumların sahiplerinin günlük hayatta karşımıza çıkıp, her kadına, kendinden daha güçsüz olduğu için bunu yapabileceğini gördüm ben. Hiç düşünmemiştim. Beni sevmeyen birinin bir gün yanıma gelip bana vurabileceğini hiç hayal etmemiştim. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Senin annenin, benim annemin, benim başıma her an herkesin... Şu anda, sokağa çıktığı an, bir saldırganın saldırısına uğrayabilir. Sırf kadın olduğu için, ondan güçsüz olduğu için... Ben olayı çok kişisel algılamıyorum. Hele ki, böyle bir zamanda olay hiç kişisel değil. Çünkü benim kişiye karşı işlediğim hiçbir suç yok. Kişisel hiçbir problemim yok. Bence kadına şiddetle ilgili. Saldırganı daha sonra hiç görmedim."