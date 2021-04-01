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İntizar ve Sinem Gedik davasında karar!

Mahrem görüntüleri internet aracılığı ile yayılan İntizar ve Sinem Gedik'in davasında karar çıktı. Görüntüleri yayan teknik servis müdürüne 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Magazin / 01 Nisan 2021 Perşembe 11:21
İntizar ve Sinem Gedik davasında karar!

Şarkıcı İntizar ile Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik arasındaki ilişkiyi, Türkiye günlerce konuştu.

Mahrem görüntülerin yayılmasında önce Mustafa Celeli suçlandı, ardından da kamera yerleştiren kişi ortaya çıktı.

İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Konu mahkemeye taşınınca görüntüleri internet aracılığı ile yayan kişinin Alper G. olduğu anlaşıldı.

İntizar ile Sinem Gedik, avukatları Emek Emre aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve mahrem görüntülerinin ifşa edildiğini iddia ederek Mustafa Ceceli ile teknik servis müdürü Alper G.'den şikayetçi oldu.

CELELİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI
Savcılık, Mustafa Ceceli'ye delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdi.

Evin güvenlik kamera sistemleriyle ilgilenen teknik servis müdürü Alper G.'nin ise belirlenmeyen zamanlarda kamera ve internet dolaşımındaki aksaklık nedeniyle Sinem Gedik'in daveti üzerine eve geldiği, medyaya servis edilen İntizar Aslan ile Sinem Gedik'e ait görüntülerin, söz konusu evin misafir odasında kayda alındığı belirtildi.

RUSYA TABANLI İNTERNET SİTESİNDEN GÖNDERDİ
Savcılık tarafından yapılan incelemede, uygunsuz görüntülerin Mustafa Ceceli'ye Rusya tabanlı bir internet sitesine ait e-posta adresinden Alper G., tarafından gönderildiği tespit edildi.

2 YILDIR DEVAM EDEN DAVA SONUÇLANDI
İki yıldır devam eden davanın karar duruşmasına, müşteki İntizar Aslan ile Sinem Gedik'in avukatı Emek Emre ve şüpheli Alper G. ile avukatı Bilal Dağtekin katıldı.

Duruşmada söz alan avukat Emek Emre, uğradıkları zararın dikkate alınarak sanık Alper G.'nin en üst cezadan cezalandırılmasını talep etti. Alper G. de beraatini istedi.

7 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI
Kararını açıklayan mahkeme, Alper G.'nin, İntizar Aslan ve Sinem Gedik'e yönelik olarak özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri ve sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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