Beyaz Gazete Ana Sayfa

Hülya Avşar sosyal medyanın diline düştü

'Masumiyet' dizisinde 'Hale Ilgaz' rolünü canlandıran Hülya Avşar, sosyal medyada gündem oldu. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Avşar'ın yüzüne uygulanan özel filtre çok konuşuldu.

Magazin / 01 Nisan 2021 Perşembe 11:25
Hülya Avşar sosyal medyanın diline düştü

‘Masumiyet’ dizisi ile ekranlara dönen Hülya Avşar’a çekimlerde uygulanan özel filtre sosyal medyada olay oldu.

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi oyuncuların paylaştığı dizide, Avşar’a uygulanan filtre nedeniyle oyuncunun burnunun kaybolduğu görüldü.

Dizinin ilk bölümlerinde herhangi bir filtre uygulanmazken, son bölümde kullanılan filtre nedeniyle Avşar’ın tüm yüz hattı ‘flulaştırıldı’.

Sosyal medya kullanıcıları, “Hülya Avşar’la sırlar dünyasına yolculuk”, “Hülya Avşar’a nasil bir filtre uygulandıysa artık kadının burnu yok”, “Hülya Avşar’ın yüzünü arıyorum”, “Hülya Avşar’ın yüzünü aramaktan diziyi izleyemiyorum” şeklinde yorumlar yaptı.

“BEN DE AYNI FİKİRDEYİM”

Gelen yorumlar üzerine Hülya Avşar, kendisi için yapılan bir caps’i sayfasından paylaşarak, “Ben de aynı fikirdeyim” sözleriyle durumunu ti’ye aldı.


Deniz ÇakırMehmet AslantuğHülya Avşar

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement