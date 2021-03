Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları!

Rasim Öztekin'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü tiyatro, dizi ve film oyuncusu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı hem izleyicileri hem kültür-sanat dünyasının ünlülerini üzdü.



İBRAHİM EREN



TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, duygularını şu sözlerle ifade etti: 'TRT ailemizin kıymetli bir ferdini, Seksenler dizimizin babasını, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybettik. İyileşip sete geri dönmesini beklerken gelen bu haber bizleri büyük bir üzüntüye boğdu. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.'



CÜNEYT ARKIN

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında, 'Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.' ifadelerine yer verdi.



MURAT ŞEKER

Yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, üzüntüsünü, 'Melek gibi abimizdi. 'Klavye Delikanlıları'nı çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko'nun adını ona vermiştik. Hiko Dayı karakterine can vermişti. Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim. Mekanın cennet olsun.' sözleriyle dile getirdi.



CEM YILMAZ



Komedyen, oyuncu, yönetmen ve karikatürist Cem Yılmaz, sosyal medyadaki paylaşımında, 'Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.' dileğinde bulundu.



BİROL GÜVEN

Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı. Yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven, Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisine şiir ve mesaj yazdığını paylaştı. 'Mekanı cennet olsun' temennisinde bulunan Güven, Öztekin'in, 'Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum. Biraz nostalji... Seksenler'de de kullanılabilir.' şeklindeki mesajını paylaştı.



ATA DEMİRER

Oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer de çok üzgün olduğunu aktararak, 'Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim.' sözlerini paylaştı.



ZAFER ALGÖZ

Oyuncu ve yönetmen Zafer Algöz, 'Oyuncu arkadaşımız Rasim Öztekin'i maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.' ifadelerini kullandı.



ŞORAY UZUN

Öztekin'in 'Seksenler' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Şoray Uzun, 'Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra bir yanımız hep eksik.' sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.



GÜLSE BİRSEL

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, 'Mizaha emek veren her insanın kaybında dünyadaki kahkahalar azalıyor sanki. Nur içinde yatsın Rasim Öztekin.' değerlendirmesinde bulundu.



YILMAZ ERDOĞAN

Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim ağabeyi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun...



DEMET AKBAĞ

Çok canım yanıyor... Ne çok iş, ne çok anı, ne çok hüzün... Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm...



HÜLYA KOÇYİĞİT

Sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim.



Birkaç ay önce 'Film Gibi Hayatlar'da ağırlamak nasip oldu sevgili Rasim Öztekin'i... Canlandırdığı her karakterle içimize dokunan, kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren çok değerli bir oyuncuyu, Türk Tiyatrosu'nda Geleneksel Kavuk'a sahip olma şerefine ulaşmış bir ustayı kaybettik...



Bu fotoğrafı çektirirken tüm stüdyoyu kahkahalara boğmuştu... Hiç unutmuyorum. Ruhun şad olsun sevgili Rasim Öztekin... Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.