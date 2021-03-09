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Özcan Deniz'e hapis şoku!

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uygulayıp darp ettiği iddiası ile dava açıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Magazin / 09 Mart 2021 Salı 09:31
Özcan Deniz'e hapis şoku!

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisini darp ettiği iddiası ile savcılığa başvuruda bulunmuştu. İddialar üzerine davcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdü. Feyza Aktan, kendisini dövdüğünü iddia ettiği Özcan Deniz'den şikayetçi olduğunu ifade etti.

ÖZCAN DENİZ SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şüpheli Özcan Deniz'in savunmasında, iddiaların doğru olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söylediği de iddianamede yer aldı.

HAFİF NİTELİKTE YARALANMIŞ

Müşteki Feyza Aktan'ın Levent Hastanesi'nde 15 Haziran 2019 tarihinden alınmış geçici adli rapor fotokopisini sunduğu, bu rapor üzerinden Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden kesin rapor alındığı, 18 Şubat 2021 tarihinde alınan rapora göre müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı kaydedildi. İddianamede, geçici raporun Özcan Deniz'in Sarıyer'de meydana gelen dövme olayına ilişkin olduğu belirtilerek her ne kadar geçici tarihin 2019 tarihli olduğu, müştekinin bu tarihte şüpheli tarafından yaralandığına ilişkin beyanda bulunmadığı anlaşılmışsa da bu konudaki delillerin takdirinin mahkemeye ait olduğu ifade edildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, şüpheli Özcan Deniz'in "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Özcan Deniz, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Özcan Deniz hakkındaki "Tehdit" ve "Hakaret" iddialarıyla ilgiliyse takipsizlik kararı verildi.

AlmanyaSarıyer

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