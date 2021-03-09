Neslihan Atagül Hollywood yolcusu!

Hastalığı ile hayranlarını korkutan Neslihan Atagül'den ardı ardına güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçirgen Bağırsak Sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül hızla kilo vermiş yürüyemez hale gelmişti.



Sefirin Kızı dizisinden hastalığı nedeni ile ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül kısa sürede sağlığına kavuştu.



Geçtiğimiz haftalarda Hola dergisinin Amerika edisyonunda kapak güzeli yapılan ilk Türk olan Neslihan Atagül Doğulu'nun hayranlarına bir güzel haber daha geldi.



Sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle büyük dikkat çeken Neslihan Atagül Doğulu'ya sürpriz bir teklif geldi.



Hollywood yolcusu olduğu öğrenilen Neslihan Atagül dünyaca ünlü yıldızlarla aynı filmde yer alacak...



Sevenlerinin desteğiyle kısa sürede toparlayan Atagül, geçtiğimiz günlerde Hola dergisinin Amerika edisyonunda kapak güzeli yapılan ilk Türk olarak Latin Amerikalılar'ın yeni yıldızı oldu.



GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR



Takvim'in haberine göre; Neslihan Atagül Doğulu; başrollerini dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın paylaştığı 'En Los Margenes' filminin kadrosuna seçildi.



Atagül, bu hafta içerisinde yapımcılarla online olarak ilk görüşmeyi yapacak.



Juan Diego Botto'nun yazıp yöneteceği filmin çekimlerine yıl sonuna doğru başlanacağı öğrenildi.



Verdiği röportajda İspanyolca'sıyla herkesi etkileyen Atagül, 'Bunu sadece kendi başarım olarak görmüyorum.



Bu aynı zamanda ülkemin başarısı' diyerek takdir toplamıştı.