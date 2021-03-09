Hakan Taşıyan ameliyata alındı

Uzun bir süredir organ yetmezliği nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hakan Taşıyan, geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli olmuştu. Böbrek nakli için kız kardeşi donör olan Taşıyan, ameliyata alındı.



Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Ameliyat süreciyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Sevgili gönül dostları, Böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08:00'de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp, daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz. Böbrek kardeştir.'