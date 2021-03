Rasim Öztekin'in hayati tehlikesi var!

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'e anjiyo yapıldı.



Bu gelişmenin ardından usta oyuncu için kana ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Yüzlerce kişi Öztekin için kan vermeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerde Pelin Öztekin, "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" paylaşımında bulundu.



ÇOK SEVİLİYORSUN BABİŞ!



Başarılı bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan usta sanatçının son durumunu kızı açıkladı. Pelin Öztekin, 'Çok seviliyorsun babiş' başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



İlk aşkım, Rasoş'um, Babiş'im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor.



Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinden kan vermek için arayan bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var.



Çok seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için "her an hazırız" diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çok seviyorum.



Öte yandan, kan vermek için Kızılay ya da hastaneye gidenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.



ONU EN SEVDİĞİ YERLERDE HAYAL EDİN



Ünlü sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ise sosyal medya hesabından duygulandıran bir mesaj paylaştı:



Sevdiğim adam, hayattaki en iyi dostum, sırdaşım, tontişim, Rasim'im; bugün kalple ilgili ciddi bir rahatsızlık yaşadı, anjiyo oldu, tıkalı kalp damarına müdahale edildi. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor.



Aradınız, mesaj attınız ama çoğunuza acil serviste olduğumuz anların telaşında, koşturmacasında yanıt veremedim. Arayan, soran tüm dostlara, arkadaşlara, tanıdıklara teşekkür ediyorum. Şu anda O'nu seven kalplerin dualarına ihtiyacımız var.



Beykoz Devlet Hastanesi ve Siyami Ersek Kalp hastanelerindeki hekiminden hemşiresine sağlık personeli elllerinden gelen tüm çabayı, en iyi tedaviyi uyguluyorlar. Bu süreçte sizlerden sevdiğim adam, eşim, hayat arkadaşım için bir isteğim var. Onu hep filmlerde, dizilerde oynarken, en sevdiği yerlerde Cunda'da, Ege'nin masmavi koylarında sohbet ederken hayal edin. Olumlu düşünmenin sihirli enerjisini, dualarımızla pekiştirelim. Bu arada aranan kan bulundu. İlgilenen herkese çok teşekkürler. Ve sesimi duyduğunu biliyorum koca yürekli adam... Aşkım. Rasim'im... Havalar güzelleşiyor, Ege'nin zeytin ağaçları, mavi koyları bizi bekliyor. Hadi çabuk toparlan.



HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ



Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur açıklama yaptı. Prof. Dr. Koçoğulları " Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır." dedi.