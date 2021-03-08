Metin Şentürk: Görebilirim ama gerek yok

Istanbul Ataşehir'de bulunan restoranını uzun bir aradan sonra kaldırılan pandemi yasaklarından sonra yeniden açan şarkıcı Metin Şentürk, 10 yıl sonra tamamen duymayan görmeyen kimsenin kalmayacağını söyledi.



'ROBOTİK OLMAYA GEREK YOK'

Şentürk, “Ben görsem görürüm ama görmek istemiyorum, bunca yıl sonra mavi yeşil nasıl merak etmiyorum, Takdir-i İlahi böyle kabul etmek gerekir fazla da zorlamamak lazım gelir diye düşünüyorum, ben görmek için çabalamıyorum.



'ÇİP VE KAMERA TAKMAM LAZIM'

Görmek için çip ve kamera takmam gerekir yani robocop gibi de dolaşmak lazım, o yüzden robotik olmaya gerek yok'.' dedi.