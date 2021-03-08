İbrahim Tatlıses'in evleneceği doğrulandı!

9 yıl sonra ekranlara İbo Show ile muhteşem bir dönüş yapan İbrahim Tatlıses, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile evleneceği iddiaları ortaya atılan Tatlıses sessizliğini korurken yakın dostu Aydemir Akbaş haberleri doğruladı.
İbo Show programına 9 yıl sonra dönüş yaparak kötü günleri geride bırakan İbrahim Tatlıses aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'in evlilik haberleri gündeme bomba gibi düştü.
Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya'nın evliliği hakkında açıklamalarda bulundu.
Evlilik haberlerini doğrulayan Aydemir Akbaş, "İbrahim, dün aradı beni ve söyledi. Gülçin, karımı telefona istedi ve karım, 'Yeni gelin, nasılsın?' diyerek konuştuğunu" belirtti.