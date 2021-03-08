İbrahim Tatlıses'in evleneceği doğrulandı!

İbo Show programına 9 yıl sonra dönüş yaparak kötü günleri geride bırakan İbrahim Tatlıses aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'in evlilik haberleri gündeme bomba gibi düştü.



Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya'nın evliliği hakkında açıklamalarda bulundu.



Evlilik haberlerini doğrulayan Aydemir Akbaş, "İbrahim, dün aradı beni ve söyledi. Gülçin, karımı telefona istedi ve karım, 'Yeni gelin, nasılsın?' diyerek konuştuğunu" belirtti.