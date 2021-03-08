Aleyna Tilki'nin aldığı ücret şok etti!

Genç popçu Aleyna Tilki, Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile birlikte rol aldığı İşte Benim Masalım dizisi ile oyunculuk deneyimi yaşadı. Exxen'de yayınlanan projede rol alan Aleyna Tilki'nin İşte Benim Masalım'dan aldığı ücret dudak uçuklattı.



Exxen'de yayınlanan 8 bölümlük proje için 20 yaşındaki popçuya ödenen para dudak uçuklattı. Tilki'ye 8 bölüm için 2 milyon TL ödendi. Beren Saat'in bile Netflix'in Atiye dizisi için bölüm başına 150 bin TL aldığı dijital dünyada Tilki'nin 250 bin TL alması çok konuşuluyor.



İngilizce şarkısı ile dünyaya açılan Aleyna Tilki, yoğun iş temposu nedeniyle geçtiğimiz haftalarda dizi setinde kas spazmı geçirmiş ve hastanelik olmuştu