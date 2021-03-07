Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını böyle duyurdu!

Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'den ayrıldığından beri birçok isimle anıldı. Öte yandan geçtiğimiz ay Ali Yörenç ile ilişkisini noktalayan Berrak Tüzünataç'ın, Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak bir kanıt ortaya çıkmamıştı.



Uraz Kaygılaroğlu'nun adı Aslı Enver, Mehtap Algül, Cemre Ebüzziya gibi isimlerle pek çok defa anıldı. Hatta son olarak eski eşiyle ortak arkadaşı olan Gamze Okutucu'yla verdiği bu poz ortalığı sallamıştı.



Ada adında bir kızı olan Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım kafaları karıştırmıştı. Oyuncu, gazetecilerin konu hakkındaki sorularına, 'Yok be ağabey, gözünü seveyim' yanıtını vererek, aşk haberlerini yalanlamıştı.



Son olarak ise Uraz Kaygılaroğlu'nun adı Berrak Tüzünataç ile anılıyordu. Aşkın ilk kanıtı ortaya çıktı.



Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzüntaç'ın aşk dedikodusu, Kaygılaroğlu tarafından doğrulandı. Kaygılaroğlu Instagram hesabından 'Uyanmam' adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç'ı etiketledi. Oyuncu böylelikle aşkını ilan etti.



ARADIĞI AŞKI BULAMADI



Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile birliktelik yaşayan oyuncu Berrak Tüzünataç da aradığı aşkı yine bulamamış ve ayrılık kararı almıştı.