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Ünlü çift yollarını ayırdı!

2010 yılında evlenen Berdan Mardini ile Fatoş Mardini çifti hakkında çıkan iddialar doğru çıktı. Geçtiğimiz günlerde eşi ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldıran Berdan Mardini'nin boşandığı dedikoduları konuşulmaya başlanmıştı. İddialar sonrasında Berdan Mardini'nin avukatından açıklama geldi.

Magazin / 31 Mart 2021 Çarşamba 10:31
Ünlü çift yollarını ayırdı!

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile Fatoş Mardini hakkında boşandıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Mardini'nin sosyal medya hesaplarından eşiyle olan fotoğraflarının kaldırılması üzerine artan dedikodular doğru çıktı. Konuyla ilgili Berdan Mardini'nin avukatından açıklama yapıldı.

Basında çıkan ayrılık haberlerini doğrulayan Mardini, avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Basın açıklaması

Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.
Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır.
Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29.03.2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır.
Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.
Berdan Mardini

Vekili
Av. Nezir Burak Beliktay'


Yolları ayrılan çiftin, Ezmira ve Miran adında iki çocukları bulunuyor.

Berdan Mardini

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