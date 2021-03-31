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Meryem Uzerli kızını ilk kez gösterdi!

Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak yıldızı parlayan Meryem Uzerli'nin kızlarıyla yaptığı paylaşım olay oldu. İkinci kez anne olan ünlü oyuncunun kızlarıyla verdiği "Günaydın" pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Lily Koi'nin yüzünü artık saklamayan Uzerli'nin paylaşımlarına beğeni yağdı.

Magazin / 31 Mart 2021 Çarşamba 10:25
Meryem Uzerli kızını ilk kez gösterdi!

Bir döneme damga vuran dizi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle gönüllere taht kuran Meryem Uzerli kızlarıyla birlikte yer aldıkları paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı.

Almanya'da yaşayan güzel oyuncu yakın zamanda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014'te kucağına alan ünlü isim, ikinci kızı Lily Koi'yi 3 ay önce dünyaya getirmişti. Son paylaşımlarında bir hayli büyümüş olduğu gözlenen Lily Koi'nin yüzünü Meryem Uzerli artık gizlemiyor.

Instagram hesabında 6 milyon 600 bin takipçisi bulunan Meryem Uzerli story'sinden kızları Lara ve Lily Koi ile birlikte yer aldıkları yeni karelerini 'Günaydın' yazarak paylaştı.

37 yaşındaki ünlü oyuncu kızlarıyla verdiği pozlarında bebeği Lily Koi'nin yüzünü net olarak hayranlarıyla paylaştığı görüldü.

Kızlarıyla ev ortamındaki keyifli hallerini paylaşan Meryem Uzerli'nin çocuklarının sevimliliği ise hayranları tarafından çok konuşuldu.

Öte yandan doğum kilolarından kısa sürede kurtulan güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı makyajlı fotoğrafları ile dikkat çekmişti. Güzelliğini konuşturan Uzerli'nin bu pozlarına beğeni yağmıştı.


Muhteşem YüzyılHürrem Sultan

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