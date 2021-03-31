Hazal Kaya'dan korkutan haber!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya uzun süredir setlerden uzaktaydı. 2019 yılında Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Ünlü oyuncu Netflix için çekilen Pera Palas dizisinin çekimlerine ara vermek zorunda kaldı.



Hazal Kaya'nın PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildiği öğrenildi. Karantinada olan Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.