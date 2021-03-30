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Arif Güloğlu'ndan sağlık durumu açıklaması!

Kanal D'nin en sevilen yapımlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yer alan Arif Güloğlu'na Lenf kanseri teşhisinin konulmasının ardından gözler genç oyuncuya çevrildi. ÇGH 2'de yer almaması ile dikkat çeken Arif Güloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Genç oyuncu, tedavisine başlandığını ve sevdiklerinin desteğiyle en kısa zamanda bu zorlu süreci atlatacağını ifade etti.

Magazin / 30 Mart 2021 Salı 12:33
Arif Güloğlu'ndan sağlık durumu açıklaması!

Kanal D'de ekrana getirilen Çok Güzel Hareketler 2 Alt Yapı oyuncularından olan Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce Lenf kanseri teşhisi konuldu. Açıklama yapan BKM, genç oyuncu hakkında açıklama yaparak tedavisine başlandığını ve sürecin pozitif yönde ilerlediğini söyledi.

Arif Güloğlu, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 24 yaşındaki genç oyuncu sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

'TEDAVİME BAŞLANDI'

'Kısa süre önce konulan Lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere'

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Şahin Irmak, Celil Nalçakan ve Derya Uluğ gibi isimler Arif Güloğlu'na destek paylaşımlarında bulundu.

Kanal DCelil Nalçakan

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