Arif Güloğlu'ndan sağlık durumu açıklaması!

Kanal D'de ekrana getirilen Çok Güzel Hareketler 2 Alt Yapı oyuncularından olan Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce Lenf kanseri teşhisi konuldu. Açıklama yapan BKM, genç oyuncu hakkında açıklama yaparak tedavisine başlandığını ve sürecin pozitif yönde ilerlediğini söyledi.



Arif Güloğlu, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 24 yaşındaki genç oyuncu sağlık durumu hakkında şunları söyledi:



'TEDAVİME BAŞLANDI'



'Kısa süre önce konulan Lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere'



ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK



Şahin Irmak, Celil Nalçakan ve Derya Uluğ gibi isimler Arif Güloğlu'na destek paylaşımlarında bulundu.