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Ünlü dizi, izleyicisini isyan ettirdi!

Yayınlandığı her akşam reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. İzleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Diziyi büyük bir dikkatle takip eden izleyiciler, Neriman ve Ege karakterlerinin hikayelerini daha çok görmek istediklerini dile getirdi

Magazin / 03 Mart 2021 Çarşamba 08:06
Ünlü dizi, izleyicisini isyan ettirdi!

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, her Salı ekranlara gelmeye devam ediyor. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakteri ile, Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin aşkı geçtiğimiz bölümün ana konusuydu. Ancak izleyici artık bu hikayeden sıkıldı. Farklı karakterlerin hikayesini izlemek istiyor.

Dizinin ilk yayınlanmaya başladığı günlerde ruhsal sıkıntıları olan Safiye dikkat çekmişti. Hikayenin geneli de bu ana karakter çevresinde dönüyor. Ancak izleyici artık farklı karakterlerin hikayesini görmek istiyor. 24. Bölüm fragmanında Neriman'ın derin acılarının bir tezahürü olan cümleler dökülünce, izleyici de Neriman'ın çocukluğunu izlemek ve onun Ege ile sahnelerini görmeyi daha çok istediklerini belirtmeye başladılar.

Okulda Gamze'nin kışkırtmalarıyla olmadık işler yapan Neriman, içindeki kriz büyürken yaşadıklarını anlatamamanın acısıyla "Ben de onlar gibiyim. Onların çöpleri dışarda birikiyor, benimkiler içimde" diyerek izleyiciyi tam kalbinden vuruyor!

Tansel ÖngelEzgi MolaFarah Zeynep AbdullahBirkan Sokullu

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