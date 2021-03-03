Ünlü dizi, izleyicisini isyan ettirdi!

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, her Salı ekranlara gelmeye devam ediyor. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakteri ile, Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin aşkı geçtiğimiz bölümün ana konusuydu. Ancak izleyici artık bu hikayeden sıkıldı. Farklı karakterlerin hikayesini izlemek istiyor.



Dizinin ilk yayınlanmaya başladığı günlerde ruhsal sıkıntıları olan Safiye dikkat çekmişti. Hikayenin geneli de bu ana karakter çevresinde dönüyor. Ancak izleyici artık farklı karakterlerin hikayesini görmek istiyor. 24. Bölüm fragmanında Neriman'ın derin acılarının bir tezahürü olan cümleler dökülünce, izleyici de Neriman'ın çocukluğunu izlemek ve onun Ege ile sahnelerini görmeyi daha çok istediklerini belirtmeye başladılar.



Okulda Gamze'nin kışkırtmalarıyla olmadık işler yapan Neriman, içindeki kriz büyürken yaşadıklarını anlatamamanın acısıyla "Ben de onlar gibiyim. Onların çöpleri dışarda birikiyor, benimkiler içimde" diyerek izleyiciyi tam kalbinden vuruyor!



